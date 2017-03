Iidne ajurveda meetod soovitab ingverit regulaarselt tarbida – palju muu hea kõrval aitab see ka kehakaalu kontrolli all hoida. Teadlased kinnitavad selle meetodi tõhusust.

Hiljaaegu läbi viidud uuring näitas, et rottidel vähenes kehakaal pärast ühe kuu pikkust ingveri tarbimist, samuti paranes nende veresuhkru ja niiöelda näljahormooni leptiini tase, kirjutab Healthy Life Vision. Teadlased järeldasid sellest, et ingverit võib kasutada ka kehakaalu kontrolli all hoidmisel. Teine uuring kinnitas eelkirjeldatud toimet ka inimestel, lisaks näitas see, et ingver parandas hea kolesterooli taset.

Kuidas ingverit enda kasuks tööle panna?