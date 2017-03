Kõik teame, et alkohol ja suitsetamine on meie tervisele halvad ja sportimine ning tervislik toitumine head. Kuid on ka teised harjumused, mis võivad meile omased olla, kuid mille kahjulikkusest me pole nii teadlikud. Veebileht Brightside.me pani kirja kaksteist tervisele kahjulikku, kuid täiesti igapäevast uskumust ja harjumust ning soovitused, mida nende asemel tegelikult tegema peaksime.

1. Nädalavahetusel kaua magamine kompenseerib tööpäevade lühikese une.

Tegelikult peaksid igal ööl magama 7-8 tundi. Und tagantjärele tagasi ei saada.