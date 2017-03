Eeloleva laupäeval leiab esmakordselt aset heategevusüritus samaaegselt igas Eesti maakonnas - toimuvad SA TÜK Lastefondi Üleannetuse perepäevad, millega kogub fond annetusi ravitoitu vajavatele haigetele lastele. 15 maakonnakeskuses toimuvatel üritustel pakutakse osalejatele lisaks annetamisele võimalust meelt lahutada ning kontserti nautida. Kohal on näomaalijad, õhupallimeistrid, ekstreemsportlased, lastekirjanikud jt, mõõtu saab võtta paberlennukite täpsuslennutamises ning kaunistada seina värviliste käejälgedega. Toreda päeva jäädvustavad piltnikud fotoseina taustal ning häid inimesi rõõmustab oma etteastega tuntud artist, teiste seas näiteks Daniel Levi, Uku Suviste, Liisi Koikson, Noëp, Traffic, Põhja-Tallinn jt. Perepäevad algavad igal pool kell 12.00 ning on kõikidele osalejatele tasuta. Rohkem infot: www.üleannetus.ee/perepaevad. Üritused on osa fondi käimasolevast kampaaniast “Üleannetus”. Kampaania eesmärgiks on koguda 206 000 eurot, mis võimaldaks fondil aidata kahe aasta jooksul 30 ravitoitu vajavat last. Tänaseks on heade inimeste abiga kogunenud haigetele lastele natuke üle 15 000 euro, mis on vaid 7% eesmärgist.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar täpsustab, et kampaaniaga soovitakse toetada kahe aasta jooksul nii neid ravitoitu vajavaid lapsi, kes juba on Lastefondilt abi palunud kui ka neid, kes hetkel ei ole veel fondini jõudnud. “Praegu toetame me ravitoiduga seotud kulude katmisel kokku 16 last, kuid arstidelt saadud info põhjal on teada, et neid lapsi on Eestis palju-palju rohkem, kes ravitoitu ning selle soetamiseks abi vajaksid,” räägib Saar.

Kampaaniaga soovitakse lisaks annetuste kogumisele saata ka sõnumit, et nende laste pered on oodatud toetuse saamiseks Lastefondi poole pöörduma. “Et ka tulevikus meie poole pöörduvaid lapsi toetada saaksime, vajamegi rahalisi vahendeid,” lisab Küllike Saar. “Hetkel aga on meil koos vaid summa, mis võimaldab aidata kahe aasta jooksul kaht last või nelja last ühe aasta jooksul.” Seetõttu kutsubki Lastefond kõiki häid inimesi üles osalema 11. märtsil Üleannetuse perepäevadel ning käesoleva nädala jooksul toetama ravitoitu vajavaid lapsi kampaaniaveebis www.üleannetus.ee. “Hetkel on kampaania raames oma panuse andnud rohkem kui 700 inimest. Tööealisi elanikke on meil kokku aga üle 800 000, nii et võimalikke abistajaid veel jagub,” on Saar lootusrikas.