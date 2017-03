Selline aukartustäratav ülesannete arv tähendab aga ka seda, et kui maks on üle koormatud ja ei tule oma tööga hästi toime, kannatab selle tõttu kogu organism. Peeter Villako viitab, et traditsioonilises Hiina meditsiinis on aukohal tõdemus: „arst, kes teab, kuidas harmoniseerida maksa talitlust, teab, kuidas ravida sadat haigust“.

"Maks filtreerib ja puhastab verd, aidates organismil vabaneda kahjulikest ainetest. Ta toodab paljusid eluliselt vajalikke aineid: erinevaid valke, seedeprotsessi jaoks vajalikke ensüüme ja sappi ning hoolitseb kolesteroolitaseme tasakaalu eest. Maksal on oluline roll ka süsivesikute ja rasvade ainevahetuses ning immuunsüsteemi toimimises. Lisaks sellele on maks energia varasalveks, kus säilitatakse glükoosivarusid, mineraale ja rasvlahustuvaid vitamiine A, E, D ja K," võtab proviisor Peeter Villako kokku maksa ülesanded.

"Kõhuõõne ülaosa paremal pool, rinnakorvi all asuv maks on organismi suurim nääre. Ta on ilmselt kõige töökam ja tegusam elund, mis toimetab pidevalt ja samaaegselt väga erinevate asjadega," lausub proviisor Peeter Villako, kelle sõnul ei tea paljud, et maks on seedeorganite seas kõige olulisem tegija. Ja mitte ainult.

Proviisori sõnul ei ole alati lihtne aru saada, et maks on ülekoormatud ja hakkab häirekella lööma. "Kuna maks vastutab organismis sadade erinevate funktsioonide eest, võivad tema talitluse häired endast märku anda väga erineval moel," selgitab ta. Et maks tegeleb muu hulgas energia tootmisega erinevaist toitainetest, annab ta oma ülekoormatusest reeglina märku kestva väsimuse, keskendumisraskuste või päevase unisuse tekkimisega. Maksa talitlushäired võivad avalduda isupuudusena, seedehäiretena, kõhukinnisusena või iiveldusena. Kui maksa töö on häiritud, võib uriin muutuda tumekollaseks või väljaheited heledaks. Vahel viitavad maksa ülekoormatusele ka kergesti tekkivad nahamarrastused ja liigne higistamine. "Kahtluste tekkimisel oma maksa tervise suhtes tuleb pöörduda arsti juurde analüüside tegemiseks," rõhutab Villako.

Tõsisemateks ohumärkideks on pruunikate laikude tekkimine nahal ning survetunne või pakitsus kõhuõõne paremas ülaosas. Silmavalgete või naha kollakaks muutumine võib viidata ohtlikule maksakahjustusele. Selliste nähtude ilmnemisel on vaja kiiresti arsti poole pöörduda.

Kuidas oma maksa tervise eest hoolitseda?

Maksa tervise hoidmisel on proviisori sõnul olulisemaks otseste maksamürkide – alkoholi, sigarettide, liigsete ravimikoguste – vältimine. Nii maksa kui ka südame tervise huvides on vabaneda liigsest kehakaalust, anda oma kehale piisavalt füüsilist koormust ja liikuda palju värskes õhus.

Ka toitumisega saab maksa kaitsta. Maksa tervise huvides peaks piirama rasvaste toitude, maiustuste, pagaritoodete, rämpstoidu, konservante sisaldavate snäkkide, aga ka liigsoolaste ja väga vürtsiste toitude tarbimist. Soovitav oleks loobuda magusatest karastusjookidest.

"Õnneks on mitmeid toiduaineid, mis maksale abiks on ja tema tervist hoida aitavad," sõnab Villako, et kasulik on süüa kiudainerikkaid toite, nagu kaer ja tatar. Maksasõbralikud toiduained on ka pähklid ning aedviljad, eriti brokoli, oad ja rohelised toorsalatid.

Peeter Villako räägib, et üsna üllatuslikult võib maksa toetada ka mõõdukas kohvijoomine, abi on rohelisest teest. "Maksa töö hõlbustamiseks on oluline hoida oma seedetrakti sisu piisavalt pehmena, selleks oleks hea juua piisavas koguses vett," õpetab proviisor.

Toitude maitsestamiseks on õigem soola ja pipart vältida ning kasutada seedimist soodustavaid ja maksasõbalikke maitseaineid: küüslauku, punet, salveid ja rosmariini.

Aminohapped kaitsevad ja aitavad maksa

Juhul, kui maks on aga ülekoormatud ja vajab toetust, saab abi apteegist. "Taimseid ekstrakte või sojast eraldatud essentsiaalseid fosfolipiide sisaldavad maksapreparaadid on nõrga toimega ja hakkavad maksa kaitsma alles pärast mitmenädalast tarvitamist. Et mingit toimet saada, tuleks neid sisse võtta suurtes kogustes," räägib Peeter Villako müügilolevatest preparaatidest ja soovitab valida sellise, mis sisaldab maksa funktsiooni ja maksarakkude taastumist toetavaid aminohappeid.

Maksa talitluseks eluliselt vajalikud aminohapped on tema sõnul koliin, ornitiin ja metioniin.

"Koliin aktiveerib maksatalitlust, toetab maksarakkude taastumist ning hoolitseb normaalse rasvade ainevahetuse eest. Juhul kui organismis koliini ei jätku, hakkab rasv maksa kogunema ja võib tekitada maksakahjustuse." räägib proviisor.

Ornitiin kaitseb maksa võimaliku kahjustuse eest, muutes kahjutuks mürgised jääkained ja toksiinid. Muu hulgas hoolitseb ta maksale äärmiselt ohtlike ammooniumioonide neutraliseerimise eest. "Orinitiin hakkab suu kaudu sissevõetuna toimima kiiresti, tagades maksa kaitse juba pärast paari tunni möödumist," kinnitab Villako.

Metioniin on asendamatu aminohape, millel on samuti oluline roll maksatalitluses ja rasvade ainevahetuses. "Metioniin aktiveerib maksatalitluseks vajalike fosfolipiidide tootmist organismis ning pärsib rasva kogunemist maksa," kõneleb ta.

Teistest aminohapetest on proviisori sõnul maksale abi ka arginiinist, mis suurendab lämmastikoksiidi tootmist, mis omakorda parandab maksa verevarustust.

Viis üllatavat asja, mis võivad su maksa kahjustada

* Alkohol. Leitakse, et juba 20–40 grammi absoluutalkoholi (umbes 250 ml veini või 1–2 siidrit/õlut) päevas võib maksa kahjustama hakata.

* Suhkur. Rafineeritud suhkrute liigse tarbimise tekitatav kahju on võrreldav sellega, mida teeb alkohol.

* Ravimid. Laialdaselt kasutatavate ravimite seas on mitmeid (nt paratsetamool), mille liigne või pikaajaline tarbimine võib maksale tõsist ohtu kujutada. Ravimite võtmisel tuleb järgida kasutusjuhendit ja mitte ületada soovitatavaid annuseid.

* Magusad joogid. Inimestel, kes tarbivad palju magusaid alkoholivabu jooke, on palju suurem tõenäosus haigestuda maksahaigusesse.

* Liigne kehakaal. Uuringutega on kindlaks tehtud, et ülekaalulistel inimestel on palju suurem risk haigestuda maksasteatoosi (maksa rasvumisse).