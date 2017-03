Kuigi järjest populaarsem on sünnitada teine laps, kui esimene on vaevu aastane või pisut vanem, kaasnevad sagedase sünnitamisega ka omad riskid.

Raseduste vahele jäävat lühikest aega seostatakse rohkemate tüsistustega ja see seab ohtu raseduse. 2006. aastal tehtud metaanalüüs näitas, et kui raseduste vahele jääb vähem kui 18 kuud, on oht, et laps sünnib alakaalus, võib toimuda enneaegne sünnitus ning loode võib jääda arengus maha.

Lapsed, keda eostati vaid kuus kuud pärast seda, kui nende vanem vend või õde siia ilma tuli, sündisid 40-protsendise tõenäosusega enneaegselt ja neil oli 61-protsendine risk sündida alakaalus, võrreldes nende naiste lastega, kes eostati 18 kuud pärast sünnitust, kirjutab Woman's Health.