Eesti elanike toitumisharjumusi käsitleva uuringu kohaselt sööb 86 protsenti kaasmaalastest hommikusööki, 92 protsenti lõunat ning 97 protsenti õhtusööki. Noored teevad seejuures tervislikumaid valikuid kui nende vanemad.



Nestlé tellitud ja uuringufirma Nielsen läbiviidud uuringu kohaselt süüakse hommikusööki reeglina kodus, seda on öelnud 94 protsenti nendest inimestest, kes hommikuti söövad. Eesti elanik valib hommikusöögilauale kõige sagedamini juustu, leiva, muna, teravilja, helbed, vorsti ning singi. Uuringu kohaselt teevad noored seejuures tervislikumaid valikuid kui nende vanemad. Hommikusöögi kõrvale joob 73 protsenti eestimaalastest kohvi, 36 protsenti tarbib teed, vähem eelistatakse piima, mahla, vett ja teisi jooke.



Lõuna ajal sööb 92 protsenti eestimaalastest ja nendest omakorda 70 protsenti sööb lõunat väljaspool kodu. Enamasti süüakse lõunat kas tööl, kohvikus, restoranis või kiirtoidukohas ning söögile kulub keskmiselt 5 eurot. Kaasmaalaste esimeseks lõunasöögieelistuseks on supp, millele järgnevad salat ja praad. Lõunasöögi ajal või järel juuakse kõige enam vett (46%), kohvi (30%) ja teed (29%).



Õhtul sööb 97 protsenti kaasmaalastest ning nendest omakorda 98 protsenti teeb seda enamasti kodus. Õhtusöögiks eelistatakse salatit, traditsioonilisi koduseid toite ja linnuliha. Õhtul juuakse enamasti teed (51%), vett (47%) ja piima (28%).



95 protsenti küsitletutest on märkinud, et süüa valmistatakse kodus ise - hommikusööki tehakse igapäevaselt ning õhtusööki 4-6 korda nädalas. Toidukordade vahelejätmise põhjustena tuuakse välja eelkõige isu- või ajapuudust, aga ka kulukust.



Sama uuring viidi läbi ka naabrite juures Lätis ja Leedus. Kui Eesti ja Läti tulemused olid söömisharjumuste osas sarnased, siis näiteks Leedus süüakse hommikusööki veelgi harvem (vaid 78% küsitletutest), samuti jätab seal enam inimesi ära kas lõuna- või õhtusöögi.



Uuringus osales 1000 Eesti elanikku vanuses 18-60 aastat.