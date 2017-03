Pidevalt kõneldakse erinevatest elustiilivalikutest, mis aitavad muutuda paremaks, tervemaks ja ilusamaks. Tegelikult tagab tervisliku ja rahuldust pakkuva elu midagi hoopis lihtsamat. Näiteks need kuus reeglit, mis portaali Health andmeil on kõigi tervislikke eluviise hindavate inimeste igapäevane valik.

Nad asetavad end esikohale. Paljud ei hinda oma vajadusi, mistõttu annavad nad endast teistele kõik, kuid lepivad jääkidega. Lihtne näide, mida iga ema mõistab: ema sööb lapse taldrikult jäägid ära. Pole ju ka haruldane, kui naine teeb une arvelt tööd või kodutöid. Aga aeg enda jaoks - see peaks olema viimane asi, mida oma ajagraafikus vähendada.

Nad ei karda rasva. Praeguseks on tõestatud, et tähtis pole kogus, vaid kvaliteet. Rasvade toidust eemaldamine ei too kiiremat kaalulangust. Oluline on saada enamus oma rasvu toidust, kus palju mono - ja polüküllastumata rasvhappeid. Abiks siin avokaadod, pähklid, seemned, rasvane kala.