Rimi toitumisnõustaja Katri Merisalu soovitab lastevanematel õpetada lapsi juba varakult tundma ja hindama erinevaid puu- ja köögivilju, mida on kõige lihtsam teha läbi mängu.

„On teada, et võrreldes teiste Euroopa riikidega söövad Eesti lapsed kõige vähem puu- ja köögivilju,“ sõnas Rimi toitumisnõustaja Katri Merisalu. „Lapse organism areneb kiiresti, selle pärast on lapsele väga vajalik kõrge väärtusega toit. Puu- ja köögiviljad on rikkad erinevate vitamiinide, mineraalide ning kiudainete poolest – need kõik on hea tervise ja arengu jaoks väga vajalikud ained. Puu- ja köögiviljade söömine iga päev aitab lastel näiteks ennetada ülekaalu, tugevdada immuunsussüsteemi, parandada seedimist ning hoida tasakaalus ka vaimset tervist. Selleks, et saada puu- ja köögiviljades leiduvatest toitainetest maksimaalselt kasu, tuleb süüa võimalikult palju erinevat värvi vilju. Päevas peab tarbima kindlasti rohkem kui viis 100grammist portsjonit puu- ja köögivilja.“

Katri Merisalu soovitab lastevanematel tutvustada lapsele puu- ja köögivilju läbi mängu: erinevad värvid, kujud, maitsed – see kõik on lapse jaoks uus ja põnev maailm. „Miks mitte õpetada lapsele näiteks värve puu- ja köögiviljade abil ning ühendada praktiline tegevus kasulikuga. Öeldakse küll, et toiduga ei mängita, aga mina soovitan just vastupidist. Mida varem laps harjub tervislike maitsetega, seda suurema tõenäosusega on puu- ja köögiviljad tema menüüs ka täiskasvanueas," rõhutab toitumisnõustaja.