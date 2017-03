Kui on soov saada oma keha paremini toimima, maandada stressi ja parandada enesetunnet, tasub katsetada Tai jalamassaaži – Aasia riikides üht enamlevinumat massaažiliiki, mida pakutakse paljudes Eestigi spaades ja massaažisalongides.

Dorpat Spa massöör-hooldustejuht Ülle Allas käis hiljaaegu ise Tais end selle massaaži kohalt täiendamas ja võib kinnitada, et Eestis tehakse seda massaaži väga hästi. "Meie ühe massaaži võtted sain kokku nende nelja massööri peale," kiidab Tais kaheksa erineva massööri juures jalamassaaži katsetanud Allas oma kolleege Dorpat Spast.

Tai jalamassaaž sisaldab endas mõjutusi nii Hiina rahvaravist kui India Ayurveda õpetusest, samuti Tai traditsioonilisest massaažist. Ülle Allas kõneleb, et Tai jalamassaaži aluseks on refleksoloogilised jalakaardid. "See tähendab, et jalalabal peegeldub kogu inimese organism ning sealsete punktide kaudu on võimalik mõjutada kogu keha," selgitab ta. Refeksoloogilise põhimõtte kohaselt on nii, et mida kaugemal elundist asub mõjutatav tsoon, seda tõhusam on probleemi ravi. Et jalalabad on elutähtsatest organitest kõige kaugemal, on sedaviisi elundite mõjutamine kõige tõhusam - see parandab organismi tervikuna ning lubab kehal normaalselt toimima hakata.