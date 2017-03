Meeldib või mitte, meie aju haarab kinni viisidest, millel on kindlad tunnused, mida me kuuleme sageli või kuulsime hiljuti. Mida tuttavam laul, seda tõenäolisem on, et see hakkab meid kummitama. Veebileht LiveScience on erinevatest teadusuuringutest leidnud põhjused, miks mõni laul vahel ärritavalt kauaks peas ketrama jääb.

Üks uuring, mis viidi läbi aastatel 2010-2013, võrdles poplaulukesi, mida peeti kummitavateks nende lauludega, mis olid küll sama populaarsed, kuid mille kohta ei öeldud, et need inimeste peas mängima oleksid hakanud. Uuringu kohaselt oli kõige suurem "kummitus" Lady Gaga, lauludega nagu "Bad Romance", "Alejandro" ja "Poker Face". Teadlane Kelly Jakubowski, kes lauludega töötas, räägib: "Kuulasin päris paljusid laule ja nii mõnigi neist jäi mulle pähe ketrama." Ta lisab omapoolse hinnanguna, et kõige hullem neist oli "Bad Romance".

Jakubowski ja tema kolleegid avastasid, et need meeldejäävad laulud on enamasti kiire tempoga. Sageli on nendes lauludes korduvad noodikäigud, äratuntavad rütmid ja helikõrgused. Neil on ka muusikalised käigud ja jooned, mis on omased Lääne muusikale, eriti alguskäigud, mis liiguvad noote pidi kõrgemale ja siis langevad. Sellised näited on "Sära, sära, väike täht" ja ansambli Maroon 5 kergesti kummitava jääv "Moves Like Jagger".