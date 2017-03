Haigekassa andmetel on tänavu esialgsetel andmetel puudu 67 miljonit eurot. Kõige nutusem on seis eriarstiabis, kus on puudu veidi üle 57 miljoni euro. See tähendab, et puudu on raviraha 220 000 haigusjuhu jaoks.

Selles 67 miljonis ei ole arvestatud täiskasvanute hambaravihüvitist (6 miljonit eurot) ning esialgu tervishoiuteenuste reservi jäänud 23,6 miljonit eurot (tervishoiusektori läbirääkimistel kokku lepitud palgakomponent), kirjutab meditsiiniportaal Med24.