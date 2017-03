Bruksim ehk hammaste krigistamine on uneaegne liigutushäire. Kui seda esineb, tasuks nõu pidada unearstiga, sest aja jooksul tekitab krooniline bruksism hammaste kulumist ning näo või oimupiirkonna valusid, rääkimata sellest, et ebameeldiv heli häirib kindlasti ka kaasmagajat.

"Hammaste krigistamise diagnoosimiseks viiakse Unimed Unekeskuses läbi polüsomnograafiline uuring, mis võimaldab eristada muid liigutushäireid hammaste kiristamisest," räägib Heisl Vaher, Unimed Ühendatud Kliinikute unearst ja kõrva-nina-kurguarst.

Tema sõnul on lastel on seda probleemi märgatud rohkem nendel, kes närivad küüsi, imevad pöialt või neil on uneaegseid hingamishäireid, mis väljenduvad norskamise, raskendatud hingamise või hingamispausidena (apnoe).

"Üldiselt aga seostatakse hammaste krigistamist suurenenud ärevusega, madala stressitaluvusega, ning rahutute jalgade sündroomiga, samuti võib see olla seotud ka unerohtude tarvitamise või neist kiire loobumisega," märgib ta.

Bruksismi ravi on kompleksne – hambaid kaitstakse krigistamise eest kapega, tuleb parandada unehügieeni, üle vaadata üldine elustiil, leida sobivad lõdvestumise tehnikad ning mõnikord määrab unearst raviks ka ravimeid.