* Ravimid . Laialdaselt kasutatavate ravimite seas on mitmeid (nt paratsetamool), mille liigne või pikaajaline tarbimine võib maksale tõsist ohtu kujutada. Ravimite võtmisel tuleb järgida kasutusjuhendit ja mitte ületada soovitatavaid annuseid.

* Suhkur . Rafineeritud suhkrute liigse tarbimise tekitatav kahju on võrreldav sellega, mida teeb alkohol.

* Alkohol. Leitakse, et juba 20–40 grammi absoluutalkoholi (umbes 250 ml veini või 1–2 siidrit/õlut) päevas võib maksa kahjustama hakata.

* Magusad joogid . Inimestel, kes tarbivad palju magusaid alkoholivabu jooke, on palju suurem tõenäosus haigestuda maksahaigusesse.

* Liigne kehakaal. Uuringutega on kindlaks tehtud, et ülekaalulistel inimestel on palju suurem risk haigestuda maksasteatoosi (maksa rasvumisse).