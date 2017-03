Kuigi keegi ei julge tunnistada, et ta on basseini pissinud, on keegi seda siiski pidanud tegema - teadlased leidsid basseiniveest hirmuäratava koguse uriini.

Enamik meist ei taha basseini lõõgastuma minnes mõeldagi, kui palju võib sealses vees olla uriini. Teadlased otsustasid selle kindlaks teha ning võtsid Kanada eri linnade basseinidest ja spaades asuvates mullivannidest kokku 250 proovi, kirjutab Independent.

Tulemused olid hirmuäratavad - nii leiti ühest basseinist umbes 75 liitrit uriini, väiksemates oli pissi umbes 30 liitrit. Neid arve lugedes ei tasu mõelda, et meil seda ei juhtu - basseini pissitakse üle kogu maailma.

Pissine bassein on aga tervisele ohtlik. Liigset uriinikogust üritatakse leevendada kõikvõimalike kemikaalidega. Nende omavahelised reaktsioonid võivad põhjustada aga palju erinevaid tervisehädasid alustades silmade kipitamisest kuni tõsise astmahooni välja.