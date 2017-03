Keskmise Eesti mehe oodatav eluiga on kümme aastat lühem kui keskmisel naisel, hoolimata sellest, et nad elavad samas elukeskkonnas ning ka nende geneetiline taust on sarnane. Seetõttu tuleb isegi märtsis ehk naistele pühendatud kuul pöörata tähelepanu meestele ja nende tervisele.

On leitud, et kõrgema D-vitamiini tasemega mehed saavad paremini hakkama mitmesuguste lihtsate ülesannetega, mis on seotud tähelepanuvõime ja info töötlemise kiirusega. B-grupi vitamiinid on omakorda kõige olulisemad aju jaoks, isegi minimaalne B-vitamiini puudus häirib ajutegevust, mõjutades nii mõtlemist kui ka tundeid. Lisaks aitavad B-grupi vitamiinid glükoosi energiaks muundada. B-vitamiini puuduse peamiseks tunnuseks ongi väsimus ja meeleolumuutused. Apteegis on saadaval mitmeid kompleksvitamiinide preparaate, mis sisaldavad endas kasulikke vitamiine, mineraalaineid ja aminohappeid, viimased on just olulised lihaste funktsioneerimiseks. Manustades neid vastavalt pakendi juhistele, aitavad nad organismil püsida reipa ja energilisena.

A-vitamiin, mida on vaja organismi mitmete rakkude kasvuks ja arenguks, on mehe organismile oluline just spermatosoidide arenguks. Meestel vähendab A-vitamiini vaegus spermatosoidide hulka ja liikuvust ning võib areneda koguni steriilsuseks. Toiduainetest saab A-vitamiini retinoolina loomset päritolu allikatest. Taimsetest toiduainetest suudab organism aga nendes sisalduva beeta-karoteeni muuta A-vitamiiniks. Karotenoide sisaldavad palju kollased ja oranžid puu- ja köögiviljad nagu porgand või maguskartul. Parimateks A-vitamiini allikateks on aga maks, või juust ja muna.

Tsink ja seleen hoiavad seksuaalprobleemid ära

Vitamiin E on vajalik spermatosoidide kasvuks ja arenguks, testiste arenguks ning viljakuse säilimiseks. Kuigi E-vitamiini defitsiiti esineb harva, võib see mõningatel inimestel siiski tekkida. Meesorganismile on see ohtlik, kuna pärsib suguorganite arengut ja spermatogeneesi. Olles rasvlahustuv vitamiin, võib selle puudus olla nendel, kes ei suuda omastada rasva. E-vitamiini leidub taimsetes õlides ja pähklites.

Mineraalainetest on mehe organismile head tsink ja seleen. Tsinki, mida on palju spermatosoidides ja eesnäärmes, on vaja nii meessuguhormooni testosterooni kui ka spermatosoidide tootmiseks, samuti eesnäärme normaalseks talitluseks. Lisaks aitab see säilitada mehelikkust ehk hoiab libiido kõrgel. Suurepäraseks tsingi allikaks on mereannid, liha, muna ning erinevad vetikad. Ka seleeni leidub rohkesti spermatosoidides ning selle puudumine võib põhjustada impotentsust. Seleeni leiab enim mereandidest, sibulast, maksast ja neerudest ning punasest lihast.