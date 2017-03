Kõige sagedasemad soovitused tervislikuks eluks on toituda täisväärtuslikult ja juua palju vett. Jaapanis on läbi elu järgitud aga just neid nelja reeglit tervena ja heas vormis püsimiseks.

1. Soojenda oma keha toitudega. Me sööme energia saamiseks ning see on oluline meie ellujäämisel. Suvel tarbitakse rohkem puu- ja köögivilju, sest need aitavad kehal kohaneda kõrgemate temperatuuridega ja ka värskendavad keha, kirjutab The Healthy Good. Talvel vajame aga kalorirohket toitu, sest need suudavad keha madalatel temperatuuridel soojas hoida. Ning kuigi toortoit on oluline, tuleks oma tervisele mõeldes süüa ka sooja toitu ning toituda mitmekesiselt, siis saab keha terve olemiseks kõik vajalikud toitained ning suudab ka energiliselt tegutseda.

2. Kuum vann pikendab elu. See vähendab stressi, lõdvestab, reguleerib vereringet ja lõdvestab lihaseid. Pikalt vannis vedelemine on tervisele kasulik, sest see teeb naha puhtaks, ergutab seedimist ja pikendab elu. Parim on vanni võtta 37,7 – 40 kraadises vees.

3. Kui sa sööd nagu sumomaadleja, näed sa ka välja nagu sumomaadleja. Sumomaadlejad ei söö hommikusööki. Nad söövad tohutu lõunasöögi ja siis lähevad magama. Nad söövadki kaks korda päevas, kuid siis suurtes kogustes. Ehk teisisõnu – kui sa ei pööra tähelepanu sellele, mida sa sööd ning ei reguleeri oma kalorite tarbimist vastavaks liikumisaktiivsusega, siis võtad sa kaalus juurde.

4. Hoidu toidu kõrvale vedelike joomisest. Jaapanlased ei tarbi toidu kõrvale vett, sest nende arvates on sel seedeprotsessile negatiivne mõju. Vedelike tarbimine toidu kõrvale jahutab keha ning see võtab kehalt energiat, siis ei jagu seda aga piisavalt seedimiseks. Pealegi, paljud toidud sisaldavad juba ise piisavalt vedelikke.