Täna avatakse Tartu äärelinnas apteek, mis on avatud hiliste öötundideni. Seni oli Tartu südalinnas öösiti avatud üks valveapteek.

Südameapteek avab Tartus esimese ööapteegi, mis avab uksed juba kell 7 hommikul ning sulgeb tund pärast südaööd. Südameapteegi asejuhataja Annela Toomi sõnul asub uus apteek mugavalt ligipääsetavas kohas, Tartu Ringtee ääres. „Mõeldes apteegi külastajate vajadustele ja ajale, mil apteeke kõige enam külastatakse, on apteek lahti varahommikust esimeste öötundideni. Statistika kohaselt suureneb valveapteekide külastatavus varahommikutel, enne tööpäeva algust, mil inimesed soovivad enne tööleminekut hankida öösel tekkinud köha-nohu ja teiste külmetusnähtude abiks ravimeid. Samuti näitab meie valveapteekide kogemus, et teine apteegi külastamise kõrgaeg saabub hilisõhtuti ja kesköö paiku, mil traditsioonilised apteegid on juba suletud, “ ütles Annela Toom.

Tartu esimene ööapteek paistab ühtlasi silma laiendatud spordi- ja taastusravi toodete valikuga. Apteegist leiab erinevaid abivahendeid turvaliseks tervisespordiks nagu näiteks mitmesugused ortoosid ja teibid. Esimese apteegina Eestis alustab Ringtee Südameapteegis tööd füsioterapeut- klienditeenindaja, kes apteegi nõustamiskabinetis teeb väiksemate traumade korral abivajajatele ka kinesoteipimist.

Samuti leiab Südameapteegi Ringtee ööapteegist laiendatud valiku veterinaariatooteid.

Südameapteegi asejuhataja lisas, et ööapteek asub Bitestop kaubandus- ja toitlustuskeskuses, mis Tartu elanikele on tuntud ka Neste tanklana. „Keskus asub Tartu äärelinnas, mille juures saab parkida auto mugavalt otse hoone ette. Samuti on see sobiv peatuspaik neile, kes on Tartust läbisõidul, suunaga teistesse Lõuna-Eesti linnadesse ja vajavad ravimeid ajal, mil muud apteegid on juba suletud,“ lisas Ringtee Südameapteegi asejuhataja Annela Toom. Uus ööapteek on täienduseks Tartu Raekojas asuvale ainsale Tartu valveapteegile.