Me armastame neid süüa ja oma toitu nendega maitsestada, aga kas tead, millised viljad kasvavad puu otsas, millised põõsa küljes ja millised hoopiski väädi otsas? Mother Nature Network tutvustab seda, millised näevad välja mõned viljad, mida me poest ostame puhaste või töödelduna, enne ärakorjamist. Kiivi Kas teadsid, et kiivid on tegelikult marjad? Nad valmivad väätide küljes ja neid on tegelikult päris raske kasvatada, sest kiiviõied ei tõmba mesilasi ligi.

Ananass

Ananass näeb õige tore välja – väikese põõsakese tipus valmib maitsev ja tervislik vili. (PantherMedia / Scanpix) Kapparid Kapparid on tegelikult kapparipõõsa marineeritud õienupud, mis korjatakse ära enne, kui põõsas õitsema hakkab. Vahel lastakse neil kasvada suuremateks, umbes oliivisuurusteks, siis müüakse neid kapparimarjade nime all. Vanill Vanillioad on vanilliorhidee viljad. See on ainus orhidee maailmas, mis toodab söödavat vilja. Vanilliorhidee (PantherMedia / Scanpix) Must pipar Piprataime viljad ripuvad väädi otsas pikkade terakobaratena. Pärast korjamist kuumutatakse neid kergelt kuumas vees ja seejärel kuivatatakse. Brüsseli kapsas Brüsseli kapsas ehk rooskapsas kasvab spiraalikujulise mustrina varre ümber ja ühe spiraali pikkus võib ulatuda kuni 125 sentimeetrini. (PantherMedia / Scanpix) Maapähklid