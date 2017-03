Leplandi sõnul käis mõõtmistoiming päris kiiresti ning ei olnud sugugi ebamugav. “See näeb välja nagu kaalu peale astumine, aga tavaliselt mind kaalu peale astudes ei pildistada,” naeris Lepland. “Nii et põhimõtteliselt kukkus see minu jaoks välja nagu kõige väiksemal laval esinemine üldse.”

BENU apteegi ja tervisetehnoloogiaettevõtte LabToWellness välja töötatud kehakoostise raporteid saab teha BENU apteekides, ning märtsikuus on see tasuta. Seitsme leheküljeline raport annab põhjaliku ülevaate tervisenäitajatest ning personaalsed toitumis- ja treenindjuhised edasiseks.

Laulja Ott Lepland astus eile üles karjääri kõige väiksemal laval, et teada saada oma kehakoostis ning kutsuda inimesi üles tervisele rohkem tähelepanu pöörama.

Leplandi sõnul annab masin annab hea teadmise sellest, mis olukorras inimese keha on. Nii sai ta näiteks teada, et tema kehas on rasva 7,3 protsenti, mis 77 kilo kohta veidi vähe.

LabToWellnessi juhi Indrek Kase sõnul ei ole kehakoostise mõõteseadmed iseenesest uudsed, kuid innovatsioon seisneb saadud andmete töötlemises ning nendest personaalsete raportite koostamises. “Sellisel tasemel seadmete ning antud tarkvaralahenduse sümbioos on maailmas ainulaadne, mida ei anna kuidagi võrrelda laiatarbeaparaatidega, mida ka kehakoostise määramiseks kasutatakse,” selgitas ta.

BENU Eesti tegevjuhi Kaidi Kelti sõnul ei ole pelgalt peale vaadates võimalik inimese tervislikku seisundit määrata. “Kõige lihtsam ja kiirem viis põhilistest tervisenäitajatest ülevaadet saada on kasutada tänapäevaseid meetodeid ja tehnoloogiat. Kevad läheneb ja on õige aeg teha üks kiire kontroll, et kevadele teadlikult vastu minna,” lisas ta.

Kehakoostise raport tugineb uusimal BIA meetodil töötava analüsaatori mõõtmistulemustele. Mõõtmisi viivad läbi konsultandid, kes ootavad oma tervislikust seisundist huvitatuid ligi 30 apteegis üle Eesti. Kuna apteeke on palju, siis on mõõteseadmed ja konsultandid iga päev väljas erinevates apteekides. “Tervisehuvilisel maksab kindlasti broneerida meie kodulehel endale sobiv aeg või küsida oma koduapteegist, millal mõõtmised just seal toimuvad,” rõhutas Kelt.