Kaupluseriiulid on lookas erinevatest vürtsidest, millega oma roogasid maitsestada. Kuid lisaks on neist kasu ka tervisele ning nad pakuvad tõhusat abi ülekaaluga kimpus olijaile.

Ka teaduslikud uuringud kinnitavad, et mõned ürdid soodustavad ainevahetust, tekitavad täiskõhutunnet ja aitavad nii kaasa üleliigsete kilode kaotamisele. Health Me Up toob välja kuus vürtsi, millest on kaalu langetamisel abi.

Kaneel on tõhusaim kaalulangetaja sõber – see aitab veresuhkru taseme stabiilsena hoida, tekitab täiskõhutunnet, vähendades nii ka isusid ning samuti töötleb rasvu jõudsamalt.