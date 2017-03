Punase riisi nime all tuntud toidulisandid, mida mitmete südamehaiguste ravis soovitab ka Euroopa Kardioloogide Seltsi ravijuhend, et pruugi olla ravimitele kuigi heaks asenduseks - need tekitavad samasuguseid maksa- ja lihasekahjustusi nagu retseptiravimid.

Punase riisi preparaadid ei ole tegelikult valmistatud punasest riisist, vaid on saadud valge riisi fermenteerimisel seenega Monascus purpurea, kirjutab meditsiiniportaal Med24.

Hiljaaegu vaadeldi punase riisiga seotud preparaatide andmeid Itaalia riiklikust looduslike tervisetoodete jälgimissüsteemist, võimalikke kõrvaltoimeid hindas kindlate kriteeriumide põhjal multidistsiplinaarne eksperdigrupp.