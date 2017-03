Hiljaaegu viidi läbi katse, mis näitas, et oma igapäevaseid harjumusi muutes on võimalik südame tervist parandada vaid üheksa päevaga.

Vähemalt nii väidavad teadlased, kes analüüsisid 37 ülekaalulise 9-18 aastase lapse terviseandmeid, kirjutab The New York Times. Kõik need lapsed olid kõrgenenud südamehaiguste või diabeediriskiga.

Katse käigus anti lastele üheksa päeva vältel toitu, milles oli sama kogus rasva, valku ja süsivesikuid nagu nende toidus varasemaltki. Toidust jäeti ära suhkur.

Ajakirjas Atherosclerosis avaldatud uuringutulemustes kirjutati, et see lihtne nipp vähendas toidule lisatud valge suhkru kogust 28 protsendilt kümnele protsendile ja fruktoosi kogust 12 protsendilt neljale protsendile.

Üheksa päeva möödudes ilmnes, et diglütseriide ehk südamehaigustega seostatavaid rasvu oli laste veres 33 protsenti vähem ja ning kõrge diglütseriidide tasemega seostatavat valku lausa 49% vähem. Langes ka halva kolesterooli tase.