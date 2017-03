1. Langeta vähem otsuseid, siis tõusevad olulised otsused paremini esile. Mitu otsust teeb inimene iga päev? Tuhandeid! Ja seda alates sellest hetkest, kui ta ärkab – alates otsustamisest, kas lükata telefoni äratushelin edasi, kas vaadata esimese asjana telefonist e-maile või millised sokid jalga panna. Ning need tuhanded otsused väsitavad, varjutades lõpuks need kõige olulisemad otsused. Kuidas otsustamist vähendada? Piisab lihtsatest asjadest. Näiteks – selle asemel, et arutleda iga viimane kui hommik selle üle, kas süüa muna, röstsaia või hommikuhelbeid, söö igal hommikul ühte ja sama ning vähenda väsimust, mis kaasneb pideva otsustamisega.

2. Mediteeri! Mis ühendab Oprah´d, Jack Dorsey´d ja Richard Bransonit? Peale selle, et nad on edukad, harrastavad nad kõik ka joogat. Jooga on üks kõige kiiremini kasvav treeninguviis maailmas ja seda mõjuval põhjusel – uuringud kinnitavad, et joogast on ühtviisi kasu nii füüsilisele kui vaimsele tervisele. Üks uuring on rõhutanud, et jooga vähendab inimestel stressi ja parandab ka une kvaliteeti.

3. Keskendu ühele ülesandele korraga. Paljud inimesed kiidavad, et nende tugev külg on rööprähklemine. Kuid see on ohtlik harjumus, mis võib põhjustada rohkem kahju kui kasu. Stanfordi Ülikooli teadlased on leidnud ka, et rööprähklemine muudab inimese tegelikult vähem produktiivsemaks võrreldes sellega, kui ta tegeleks ühe asjaga korraga. Lisaks on nende inimeste mälu, kes tegelevad ühe asjaga korraga, parem.