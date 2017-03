Tööhõivereformi hapud viljad: miks töötukassa ei arvesta perearsti arvamusega?

"Ma pole ju täielikult töövõimeline, kui ma enam oma tööd teha ei saa!" on lihatööstuses rasket füüsilist tööd tegev Tiia pisarateni nördinud töötukassa peale, kes tema töövõimetuse taotluse peale vastas, et naine on 100% töövõimeline, sest tõenäoliselt ta paraneb.

"Algul olin vihane ja siis nutsin," meenutab keskealine Tiia hetke nädal aega tagasi, kui luges töötukassast tulnud vastuskirja. "Mulle tundub, et mulle tehakse liiga," ütleb ta.

Tiia on eluaeg teinud füüsilist pingutust nõudvat tööd – kunagi töötas karjakuna, viimased seitse aastat lihatööstuses. Tema ülesanne on laduda suitsutamisele minevad kolmekilosed singid suurele raamile, tõugata siis 400 kilo kaaluv kupatus mööda kaldteed üles kaalule ja pärast suitsuahju.