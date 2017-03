Põletav tunne silmade taga. Metallimaitse suus. Silmad pilguvad hästi kiiresti, et pealetungivat pisaratetulva kinni hoida. Sellest hoolimata on tunne, et kohe-kohe hakkavad kuumad pisarad silmist kosena pahisema. Appi, aga ma ei taha ju praegu ulguma hakata! Kindlasti on see tuttav tunne paljudele inimestele. Kuidas oma pisaraid taltsutada ja miks me üldse nutame?

"Päris täpselt ei teata, miks inimesed nutavad, aga üldiselt peetakse seda eneserahustamisviisiks," ütleb kliiniline psühholoog Krista Peet . "Kuid alati ei ole pärast nutmist parem olla. Kui inimesel hakkab pärast nutmist parem, võib see tulla sellest, et keegi lohutas teda nutmise ajal või oli niisama kõrval. Või kui ta on pärast nutmist jõudnud mingi lahenduseni.

ÄRA NUTA: kuidas valel ajal pealetikkuvaid pisaraid ohjeldada? (Vida Press)

Halvaks peetakse nuttu siis, kui seda üritatakse tagasi hoida või tajutakse nuttu ebasobivana." Kuna imikud annavad nutu kaudu oma vajadustest märku, võivad Peedi sõnul ka täiskasvanud anda pisarate teel mõista, et neil on abi tarvis. Koos pisaratega vabanevad ka stressihormoonid.

"Kui stressitase läheb liiga kõrgeks, aitavad pisarad seda reguleerida – pisarates on päris palju stressihormoone," sõnab Peet.