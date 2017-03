SA TÜK Lastefondi annetajate tuge vajab 5-aastane Kuldar, kes sai operatsioonijärgse südameseiskumise tõttu ajukahjustuse ning vajab kodusele ravile saamiseks ravitoitu ja erinevaid abivahendeid. Kuldarit saab toetada kampaanialehel www.üleannetus.ee.

Kuldaril on tuvastatud Klinefelteri sündroomi üliharuldane variant 48 XXXY (esinemissagedus 1:50 000) – kaasasündinud geneetiline poisslaste haigus, mille põhjuseks on kaks üleliigset X-kromosoomi. Selle sündroomi korral esineb arengu hilinemist, kõneprobleeme ning aktiivsus- ja tähelepanuhäireid. Kuldari puhul on see andnud aluse raskeks puudeks.

Hiljem diagnoositi lapsel ka südamerike, mille tõttu teda aasta alguses opereeriti. Operatsioonist taastumise ajal tekkis poisil aga südameseiskumine ning ta vajas elustamist. Kõige selle tulemusena sai ta hüpoksilise ajukahjustuse, mistõttu on ta siiani viibinud haiglaravil. Laps on raskes seisundis ning tal on diagnoositud hüpoksiline entsefalopaatia ehk ulatuslik ajutalitluse häire. Ta ei suuda ise süüa ega neelata, hingab trahheostoomi (hingamisteede hingetoru ehk trahhea ülaossa loodud hingamisava) abil ning vajab ööpäevaringset hooldust. Toitmiseks on talle paigaldatud gastrostoom (maosond) ning et tagada lapsele kasvamiseks vajalik kaloraaž, tuleb teda toita ravitoiduga.