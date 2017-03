Hommikusöök on päeva tähtsaim toidukord ja seepärast on oluline valida toiduained, mis tagavad täiskõhutunde pikaks ajaks, hoiavad hilisemad näljasööstud kontrolli all ning laevad keha rohke energiaga. Võileib või sootuks söömata jätmine tundub kiirel hommikul aja säästmisena, kuid maksab pärastlõunase rammestuse ja kehva keskendumisvõimega kibedalt kätte. “Hommikusöök on päeva alus, mistõttu on oluline, et õiged toiduvalikud oleksid osaks hommikurutiinist nii lastel kui täiskasvanutel. Õige pea tänab keha hea enesetunde eest ja edaspidi on tervislike valikute tegemine juba palju lihtsam,“ julgustab Tammsaare Ärikeskuse Daily lõunarestorani peakokk Merlin Sõber inimesi oma hommikusi toiduvalikuid üle vaatama ning reastab seitse toiduainet, mis tagavad positiivse meeleolu terveks päevaks nii suurtel kui väikestel. Kaerahelbed

Kaera supertoidu staatusesse tõusmise taga on kaerahelvestes sisalduv kiudaine beetaglükaan. See aitab vere kolesteroolitaset kontrolli all hoida ja mõjub eriti hästi just kõrge vererõhuga inimestele.

Kaerahelvestes leidub ka omega-3-rasvhappeid, magneesiumit ja kaaliumit. Maitsva ja tervisliku pudru saamiseks keeda kaerahelbeid vee või meelepärase piimaga ning magustamiseks kasuta mett või kahvliga purustatud banaani. Tõeliseks energialaenguks lisa pudrule meelepärased puuviljad ja pisut pähkleid. „Täisteras sisalduvad süsivesikud imenduvad aeglasemalt ja tagavad seetõttu ka täiskõhutunde pikemaks ajaks,“ avaldab Daily peakokk saladuse. Linaseemned Kõigest 2 teelusikatäit õrnalt pähklimaitselisi linaseemneid sisaldab enam kui 100% soovituslikust päevasest omega-3-rasvahapete kogusest, lisaks veel kiudaineid ning kasulikke lignaane, mis mängivad olulist rolli nii seedimises kui võitluses vabade radikaalidega. Linaseemned aitavad toidust eemaldada mürgised ühendid ja puhastavad ka soolestikku. Energiarikkaks ja seedimist turgutavaks hommikusöögiks lisa purustatud linaseemneid jogurtile, pudrule või valmista täitev smuuti keefirist, linaseemnetest ja maitsvatest marjadest. Kuna terved linaseemned ei seedi, peaks neid alati tarvitama just purustatult. Mustikad Mustikad – värsked või jäätunud – on tulvil antioksüdantidest, mis aitavad parandada nii mälu, motoorikat kui ainevahetust. Meie metsades leiduvad marjad on teistest marjadest ja puuviljadest kalorivaesemad, mistõttu võib neid pudru, smuuti või jogurti sisse panna rohkem, seejuures keskkoha pärast muretsemata. „Meie lõunarestoranideski on inimestel võimalus muuta oma hommikupuder meelepäraste marjade, seemnete ja pähklitega veelgi tervislikumaks. Lisaks tasub märtsi keskpaigani toimuva hommikusöögi kampaania ajal sõbrad hommikusöögile kaasa kutsuda, sest iga kolmas puder on siis tasuta,“ räägib Merlin Sõber. Munad Munad on tõeline supertoit, sisaldades erinevaid vitamiine, seleeni, fosforit, kaltsiumi ja tsinki. Munad on küll kalorivaesed, ent väga toitvad ja pakuvad lugematuid võimalusi erinevate hommikusöökide valmistamiseks. Proovi munavalge omletti spinati ja kalkunisingiga, munaputru avokaadoga või valmista üks tervislik salat. Kreeka jogurt Selles kreemjas ja hapukas jogurtis löövad tantsu kaltsium ja proteiinid. Viimast on kaks korda rohkem, kui mistahes tavalises jogurtis. Tänu kasulikele ainetele täidab Kreeka jogurt kõhu pikemaks ajaks. Kergeks ja täitvaks hommikusöögiks pane kaussi naturaalne müsli, kalla peale Kreeka jogurtit, kaunista vitamiinidest tulvil puuviljadega ja magusama maitse saamiseks lisa ka supilusikatäis vahtrasiirupit. Banaanid Banaanid on tuntud selle poolest, et hoiavad ära kõige hullemad isud. Kõhule on väga kasulikud just kergelt rohelised banaanid, mis hoiavad näljatunde kauem eemal. Neis kollastes viljades leidub ka kaaliumit, mis on kasulik kõrge vererõhu korral. Eksperimenteeri mõnel nädalavahetusel teistmoodi pannkookidega ja asenda retseptis jahu banaanidega - tulemuseks on mahlased ja gluteenivabad pannkoogid! Mandlid