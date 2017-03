E-Tervise SA andmetel on hooaja algusest hospitaliseeritud 1232 patsienti, neist 69 protsenti on olnud täiskasvanud ja vanemaealised patsiendid. Haiglaravi vajanute arv on sel hooajal oluliselt kasvanud eelmise hooajaga võrreldes, mil haiglaravi vajas kokku 970 inimest.

Intensiivravi on sel hooajal vajanud 97 inimest, neist 76 inimest vanuses 65 ja enam. Möödunud hooajal vajas gripi tõttu intensiivravi 69 inimest, neist peaaegu pooled olid lapsed. Selle hooaja intensiivravi vajanute mediaanvanuseks on 74 aastat. Kõik patsiendid on kuulunud gripi suhtes riskirühma. Peamiseks kaasnevaks riskiteguriks on olnud vanus ja kroonilised haigused. Andmed kaasuvatest haiguste kohta puudusid 10 inimesel, kõik olid vanuses 65 ja enam. 13 protsenti hospitaliseeritutest on olnud hooldekodude patsiendid.