Kui oled üks neist paljudest, kes näeb vaeva üleliigsete kilode kaotamisega, on see lugu just sulle – see sidruni, mee ja kaneeli segu on just see, mida sa oled otsinud.

See segu nimelt aitab parandada seedimist, väljutada kehast toksiine ja toetada kaalulangusprotsessi, kirjutab Non-Stop Healthy.

Võtmesõna on sidrunites sisalduvas pektiinis, aines, mis tekitab täiskõhutunde ning aitab vältida nii ülesöömist. Samuti soodustab see rasvade lagunemist. Kaneel parandab seedimist, kontrollib insuliini tootmist ja aitab süsivesikuid lõhustada, samuti pikendab see täiskõhutunnet.