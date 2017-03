Alates augustist on 11 perearstikeskust hinnanud programmi „Kainem ja tervem Eesti“ raames 1270 inimese alkoholitarvitamise riskitaset ja viinud läbi lühikese nõustamise alkoholitarvitamise teemadel 206 inimesega.

Perearstid ja pereõed hindasid oma nimistutes olevate patsientide alkoholitarvitamise riskitaset AUDIT testiga. Madala riskiga tasemel tarvitas alkoholi 82% inimestest. 14% tarvitas alkoholi tervist ohustaval tasemel ja 2% tervist kahjustaval tasemel. 2% protsendil on võimalik alkoholisõltuvus.

„Perearstide ja pereõdede tagasiside kohaselt võiks alkoholiteema tõstatamine olla üldarstiabis rutiinne tegevus ning AUDITi tegemine on selleks hea võimalus. Testi tegemine ei võta palju aega ja see paneb inimest mõtlema, kui palju tema alkoholi tarvitab. Enamasti ei pane inimesed pahaks, kui tervishoiutöötaja küsib alkoholi tarvitamise kohta. Kui alkoholi tarvitamine on seotud terviseprobleemidega, on inimesed üldjuhul valmis ka oma tarvitamisharjumusi muutma,“ ütles Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist Liina Üksik.