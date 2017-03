Mõned inimesed arvavad ekslikult, et introverdid on lihtsalt ebasõbralikud, antisotsiaalsed või pelglikud inimesi, kuid see pole tõsi. Introverdid lihtsalt ei tule sotsiaalse pingega samadel viisidel toime kui teised inimesed. See võib neis tekitada stressi ja kurvameelsust – eriti kui neile vääralt sisendada, et nad on "keerulised".

Tegelikult on introverdid nii sõpruskonnas kui töökeskkonnas suure väärtusega indiviidid. Neil on oskusi – sageli neile endalegi teadmata – ja psühholoogilisi omadusi, mis on hindamatud. Lehekülg LifeHack.com pani kirja kümme introvertide erilist omadust.

Introverdid on head kuulajad