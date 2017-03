Kas sina teadsid, et maisihelveste leiutaja arvas, et need ravivad kõike ning et kunagi lõigati Halloweeni ajal koledaid lõustu naeritele? Toiduajakirjanik Aoife McElwain kirjutab ajalehes Irish Times huvitavatest või lõbusatest teadmistest, mis ta aja jooksul toidu kohta on kogunud. Kohv võib inimesed sõna otseses mõttes natuke ogaraks ajada. Ühes 2011. uuringus La Trobe’i ülikoolis Austraalias uuriti kohvi mõju inimestele. Tuli välja, et viis või enam tassitäit kohvi ajavad inimese nii käima, et ta võib elavalt hakata kujutlema seda, mida tegelikult pole. Uuringus mängiti inimestele lindilt suvalist müra ja paluti kirja panna, mitu korda kuulsid nad läbi müra Bing Crosby laulu "White Christmas". Inimesed, kes olid kofeiinilaksu all, kuulsid seda suurema tõenäosusega. Tegelikult ei mängitud klassikalist jõululaulu eksperimendi jooksul kordagi. Maisihelveste leiutaja oli küll geenius, et mõtles välja universaalse hommikusöögi, kuid nii mõneski muus mõttes natuke hull. Dr Kellogg oli veendunud, et maisihelbed ravivad kõik ta patsientide hädad ja vaevused. Range taimetoitlasena nõudis ta sama ka kõigilt oma patsientidelt. Maisihelveste retsepti peale tuli ta täiesti juhuslikult.

Jaapani keemik Kikunae Ikeda oli see, kes pani nime nn viiendale maitsele ehk umamile. See oli 1908. aastal, kui Ikeda avastas, et kombu vetikate maitse taga on glutamaat. Ta leidis, et see maitse pole ei magus, hapu, kibe ega soolane ja pani sellele nimeks umami, mis tähendab "hea maitse".

Halloweeni traditsioon kõrvitsatest laternaid teha on päris vana ja pärit Iirimaalt. Kuid algselt ei olnud need mitte kõrvitsad, vaid naerid. Ameerikasse emigreerunud iirlased hakkasid kasutama kõrvitsaid. Naerilaternad nägid päris jubedad välja... (Vida Press)