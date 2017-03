SA TÜK Lastefondi kampaania “Üleannetus” koos laupäeval 15 maakonnakeskuses toimunud heategevuslike perepäevadega on toonud ravitoitu vajavatele haigetele lastele tänase seisuga 37 951 eurot. Sellest summast 23 917 eurot on annetatud Lastefondi kampaanialehel www.üleannetus.ee ning 14 034 eurot 11. märtsil üle Eesti toimunud Üleannetuse perepäevadel. Sealjuures kogunes kõige suurem toetussumma, 1447 eurot, Rakvere perepäeval. Tänaseks kogutud annetussumma võimaldab Lastefondil toetada kahe aasta jooksul kuut last. “Oleme väga tänulikud kõikidele kampaanias juba osalenutele ning see on väga suur asi, et kuus last leidsid kampaaniast tuge,” räägib Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar. “Meie abi ravitoidu soetamisel vajab hetkeseisuga aga 18 last, mis tähendab, et suur osa neile vajalikust toetusest on seni veel kogumata.”

Lastefondi strateegiajuht lisab, et fond ei jäta loomulikult ühtegi last toetuseta ja teeb jätkuvalt tööd, et kõiki ravitoitu vajavad lapsed abi saaksid. Lisaks igapäevasele tegevusele jätkub mõnda aega annetuste kogumine ka Üleannetuse kampaanialehel www.üleannetus.ee.

“Oleme otsustanud, et jätkame Üleannetuse kampaania raames annetuste kogumist veel kuni 10. aprillini, seega on kõigil soovijatel võimalik veel pea kuu aega jätta oma jälg Eesti annetuskaardile ning anda oma panus ravitoitu vajavate laste toetuseks,” kutsub Küllike Saar üles kampaanias osalema neid, kel seni ei ole veel seda jõudnud teha. Kampaania eesmärgiks oli koguda üle-eestiline ja üleelusuurune suurannetus lastele, kes vajavad oma haiguse tõttu ravitoitu. Rahaliselt seati eesmärgiks 206 000, millega saanuks aidata kahe aasta jooksul 30 last. “Arstidelt saadud infole tuginedes on ravitoitu vajavate laste arv järjest suurenemas, mistõttu loodame kampaaniaga saata ka sõnumit, et nende laste pered on oodatud toetuse saamiseks Lastefondi poole pöörduma,” toonitab Saar. “Ravitoit on tavatoidust kallim ning haigekassa seda hetkel enamikel juhtudel veel kahjuks ei kompenseeri, mistõttu on paljud pered selle soetamisest raha tõttu ka loobunud, kuigi laps seda tegelikult vajaks. Meie tahamegi pakkuda peredele toetust, et nad saaksid seda oma lapsele siiski võimaldada.” Kõik pered, kus kasvab ravitoitu vajav laps, on oodatud toetuse saamiseks Lastefondi poole pöörduma. Kogu info selleks leiab fondi kodulehelt https://www.lastefond.ee/abivajajale.