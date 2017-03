KSA silmakeskuse optometrist Irina Baranova räägib, et eredasse valgusesse vaadates on inimorganismi kaitserefleks silmad kissi ajada ning laud võimalikult kokku suruda. "Seda selleks, et takistada suure valgushulga jõudmist silmapõhja ning kaitsta silmi kahjuliku mõju eest. Pupill reguleerib samuti valguse hulka, mis silmapõhja jõuab ning eredasse valgusesse vaadates pupill kitseneb," räägib ta.

Ereda päikesevalguse tõttu võivad kahjustada saada mitmed silmaosad.

"Silmaesipind ehk sarvkest, mis murrabv silma jõudvat valgust, võib ereda päikese korral põletada saada ehk tekib fotokeratiit. Põletise sümptomiteks on tugev ja terav valu ning valguskartus," sõnab Baranova.

Samuti võib silmaesipinnale liigse päikese tagajärjel tekkida tiibkile ehk pterygium. "Tiibkile progresseerudes, võib see tekitada liivatera tunnet silmas ning põhjustada ebamugavust," räägib optometrist.

Liigset päikesekiirugust peetakse ka paljude tõsiste silmahaiguste soosijateks kui mitte põhjustajateks. Nii on Baranova sõnul näiteks paljudes lõunamaades oluliselt rohkem hallkae ehk katarakti juhtumeid, kui silmasisene lääts hägustub ning pilt muutub tuhmiks. Samuti ka kollatähni kärbumine ehk maakula degeneratsioon, kus kahjustada saab silmapõhja tsentraalne osa, mis annab meile kõige selgema ja teravama nägemise.

Baranova räägib, et oma silmade hoidmiseks tasub kindlasti kasutada päikeseprille, ent tasub võtta ka vitamiine. "Tänapäeval on müügil luteiini ja zeaksantiini sisaldavaid silmade vitamiine, mis neelavad liigset valgusenergiat ning kaitsevad kollatähni liigse valgusenergia eest. Luteiin ja zeaksantiin leiduvad ka paljudes toitudes, nagu näiteks lehtkapsas, spinatis, sparglis, saialilles ning mustikates," teab optometrist.

Mida peaks silmas pidama päikeseprillide valimisel?

Päikeseprille on olemas väga erinevaid. Kõige enam soovitatakse jälgida UV-kiirguse kaitset päikeseprillides. "Nii on kõigile Eesti prillipoodidele kehtestatud nõue, et päikeseprillid peavad olema 100% UV-kaitsega. Kuna filterklaasid ehk värvilised klaasid alandavad kontrastitaju, soovitatakse soetada päikeseprillid, millele on lisatud polariseeritud filter," sõnab Baranova. Polariseeritud filter kõrvaldab horisontaalpindadel tekkivad peegeldused ning parandab kontrastitaju. Samuti peavad päikeseprillid istuma mugavalt peas ning olema piisavalt suured, et kaitsta päikese eest kogu silmapinda.