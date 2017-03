14 kavalat nõksu, kuidas kevadel end vormi ajada ()

1. Näri aeglaselt! Et ajju jõuaks signaal sellest, et kõht on täis, kulub umbes 20 minutit. Sestap on ülioluline süüa toitu aeglaselt ning mäluda korralikult läbi kõik suutäied.

3. Kasuta väiksemaid taldrikuid. Teadlased on kindlaks teinud, et mida suurem on taldrik, seda rohkem kipuvad inimesed esimesena sööma madala kalorsusega toiduaineid.

4. Joo rohkem vett. Ajakirjas Journal of Human Nutrition and Dietetics avaldatud uurimus kinnitab, et inimesed, kes jõid päevas kolm ekstra tassi vett, sõid keskmiselt 205 kalorit vähem kui need, kes jõid oma tavapärase koguse vett päevas.

5. Imetle oma peegelpilti. Kui peeglist paistab midagi ebameeldivat, tekib sul ka vastupandamatu soov end kätte võtta. Lisaks kinnitab Cornelli ülikoolis läbi viidud uuring, et söögituppa pandud peegel tekitab sulle tunde, nagu sööksid palju ning vähendab sestap ebatervisliku toidu maitsvust. See omakorda aga vähendab söögi tarbimist.

6. Ära vaata söömise ajal telekat! Mõnd oma lemmikfilmi vaadates on ülimõnus süüa, kuid nii on ülesöömine lihtne tekkima. Ajakirjas American Journal of Clinical Nutrition avaldatud uuringuaruanne kinnitab, et selline söömine suurendab koguseid 10%.

7. Piira kastmete söömist. Teadlased on kindlaks teinud näiteks, et inimesed söövad rohkem friikartuleid, kui neile pakuti nende kõrvale ketšupit ja majoneesi.

8. Hoia toaõhk jahe. Kui toas on sooja 16.17 kraadi, soodustab see rasvade põlemist. Seda kinnitavad arvukad teadusuuringud, üks selline avaldati näiteks ajakirjas Journal of Clinical Investigation. Selle järgi oli nii, et inimesed, kes veetsid kuue nädala jooksul päevas kaks tundi 17-kraadise õhuga toas, põletasid energiat rohkem kui need, kes olid soojema temperatuuriga ruumides. Ajakirjas Trends Endocrinology and Metabolism avaldatud uuring kinnitab, et jahedad temperatuurid võivad suurendada kalorite põletamist lausa 30%

9. Otsi endale tegevust. Olgem ausad – vahel avame külmiku pelgalt igavusest ning tarbime nii tarbetuid kaloreid.

10. Söö väikeste ampsudega. Suured ampsud leevendavad kiiresti nälga, kuid põhjustavad samahästi ka ülesöömist isegi kuni 52% rohkem. Nii kinnitab ajakirjas American Journal of Clinical Nutrition avaldatud uuring.

11. Jälgi söögiruumi valgustust. Valguse hulk söögitoas võib mõjutada, kui palju sa sööd. Cornelli Ülikooli uuringus leidsid teadlased, et need, kes sõid pehmema ja sooja valgustusega toas, tarbisid keskmiselt 175 kalorit vähe, kui eredalt valgustatud toas söönud. Sestap eelista õhtusöökidel romantilist küünlavalgust.

12. Vaata pilte puu-ja köögiviljadest. Inglismaa Leedsi Ülikooli teadlsed on leidnud, et inimesed teevad paremaid valikuid ja söövad vähem kaloreid, kui näevad pidevalt pilte täisväärtuslikust toidust. Sestap – lae nii Instagrammi kui Facebooki pildid tervislikest salatitest ja puuviljadest ning vaata neid pidevalt.

13. Kaalu end sageli. Kellelegi ei meeldi kaalul suured numbrid ning sestap aitab igapäevane kaalumine üleliigsete kilode kaotamisele kaasa. Seda kinnitavad ka Cornelli Ülikooli teadlased, kes mitte ei soovita end vaid kaaluda, vaid panna igapäevaselt kaal ka paberile kirja ning jälgida muutuseid igapäevaselt.