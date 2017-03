"Tunne rõõmu söögitegemisest ja heast seltskonnast ning naudi igat suutäit!" innustab joogaõpetaja Kadi Toompere oma teise raamatuga katsetama joogatraditsioone järgivasse, tervistavate roogade ja tänapäevaste taimetoitude põnevasse maailma. Kadi Toompere "Jooga köögis 2. Rõõm ja tervis kooskokkamisest" on loogiline jätk veidi rohkem kui aasta eest ilmunud teosele „Jooga köögis. Retsepte ja soovitusi tervemaks eluks" (mõlemad kirjastus Varrak). Nüüd võib kinnitada, et nendesse kahte raamatusse on koondatud kõik olulisemad klassikalised joogaretseptid. Retseptide valik on eestlastele sobivalt selline, milliseid koostisaineid on ka meilt võimalik hankida. Nagu esimeseski raamatus, on retseptid siin jaotatud kolme suuremasse rühma ehk leiab joogaklassikasse kuuluvate, toortoitude ning ka mõnusate ja tervislike taimetoitude retsepte. Ning sellessegi raamatusse on oma tarkuste ja retseptidega panuse andnud ka teised joogaõpetajad.

Kuid kindlasti pole raamatu vaid retseptikogumik. Sellest leiab vägagi tarvilikku lugemist igaüks. Näiteks hetkes elamise jõust, kuidas end loovjoogaga taasavastada ning millist abi saab inimene kristallidest. Igati päevakohane peatükk kevadel on sellest, kuidas keha puhastada ja paastuda. Sekka ka väga praktilisi näpunäiteid näiteks, kuidas teha toidusobivuse kiirtest või kuidas valuda puu- ja köögivilju. Eraldi peatükk on pühendatud ka kurkumile ehk vürtsile, mille kasulikkusest on viimasel ajal väga palju juttu.

Ning miks just kooskokkamine? Aga seepärast, et koos kokates, nagu ikka ühise eesmärgi nimel tegutsedes toetavad inimesed üksteist energeetiliselt. See tähendab, et üksteist pannakse hästi tundma ning toitu laetakse erilise energiaga. Iga perenaise elu teevad lihtsamaks kaunite piltidega illustreeritud teose lõpus olevad soovitused menüüde koostamiseks. Raamatuga esmatutvuse loomiseks olgu välja toodud retsept, mis passib praeguseks paastuajaks. Puhastav roheline smuuti "Nõiajook" Vaja läheb: 2 peotäit rohelisi viinamarju, 0,5 koorega suuremat rohelist õuna, 0,5 keskmist koorega lavakurki, 1 keskmine, soovitavalt küps banaan, suur peotäis värsket spinatit või muid tumerohelisi lehti, umbes 500 ml külma vett, sorts laimimahla, maitsestamiseks soovi korral piparmündi- või melissilehti, maitse järgi veidi mett või naturaalset siirupit. Valmistamine: Blenderda kõik ained kokku. Kui soovid jahedamat jooki, lisa ka mõni jääkuubik.