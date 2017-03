Kui poed voodisse ilma riieteta, magad paremini, oled rõõmsam, saledam ja ka edukam. Ei usu? Loe, mida ütlevad teadlased. 1. Alasti magades on su uni parem. Hiljaaegu Rochesteri ülikoolis läbi viidud uuring leidis, et magades suudab aju vabaneda mürgistest valkudest, mis on ärkveloleku närvitegevuse kõrvalsaaduseks, kirjutab Forbes. Aju suudab neid valke vabastada seda edukamalt, mida parem on su une kvaliteet. Kui neid valke ei eemaldata, kahjustub su võime mõelda, töödelda teavet, lahendada probleeme ja ka loovus. Amsterdami ülikooli teadlased leidsid aga, et kui naha temperatuur öösel on madalam, magad sa paremini. Ning parim viis selleks on lisaks termostaadi madalamaks keeramisele heita pidžaama seljast.

2. Alasti magamine aitab stressi vähendada. Pikaajaline stress muudab su haigustele vastuvõtlikumaks, suurendab riski haigestuda südamehaigustesse ja depressiooni ning põhjustab ülekaalulisust. See kõik tuleneb halvasti magatud öödest. Kuidas paremini magada, saad teada eelmisest punktist.

3. Alasti magamine hoiab su tervemana. Ameerika rahvuslikus tervisinstituudis läbi viidud uuring näitab, et enda jahedamas hoidmine kiirendab organismi ainevahetust ja ka vereringet. See kõik hoiab sind rasvumast, on kasulik südamele ja lihastele. Lisaks – kui uni on kvaliteetne, suureneb kehas ka vananemisvastaste hormoonide tegevus.