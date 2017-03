Pähklid kuuluvad kindlasti kõige tervislikemate ja toitvamate snäkkide hulka. Kõrge kalorisisaldus teeb neist hea magusaisu peletaja, kuid nende ülesöömist peaks vältima, kirjutab CNN-i toitumisekspert Lisa Drayer.

Pähklites on palju südamele kasulikke rasvu, mis võitlevad su kehas nn halva kolesterooliga. Samuti on nad hea fütosteroolide allikas, mis samuti aitab vere koloesterooli alandada. Pähklid on täis kiudaineid, proteiine, vitamiine, mineraale, folaade, E-vitamiini, kaaliumi ja magneesiumi.

Kõige suuremad võidumehed tervislike pähklite reas on kreeka pähklid, sest erinevalt oma sugulastest on nendes palju oomega-3 rasvhappeid, mis on eriti head sinu naha tervisele. Samuti on kreeka pähklites teistega võrreldes rohkem antioksüdante.

Kuna neis on palju "häid rasvu", on pähklid ka kaloririkkad. Üks peotäis on juba väga toitev ja aitab ära hoida magusaisu teket. Kuigi pähklid peaksid sinu toitumiskavas kindlasti sees olema, võiks kõrge kalorsuse tõttu nende hulgal ka silma peal hoida. Kõige kalorirohkemad on makadaamiapähklid.

Mida pähklitega teha? Valmista näiteks enda maitse järgi tudengieine, kuhu segad oma soovi järgi pähkleid, kuivatatud puuvilju ja muud head. Lõika peotäis pähkleid tükkideks ja kalla nad oma müslikaussi või jogurtisse. Purustatuna on nad maitsev kate kalafileele.