Mõned terviseharjumused on sisuliselt eelajaloolised. Kuid – kõik areneb ning järjest enam tehakse uuringuid, millised terviseharjumused töötavad ja millised mitte, et inimliiki elus hoida.

Kui sa puhastad hambaid hommikul ja õhtul, siis miks mitte ka keskpäeval? Aga sellepärast, et hambaharja harjased võivad nõrgendada hammaste emaili, eriti, kui sa sõid lõunaks happelisi roogasid. Kuid see tähendab, et ka parimate kavatsuste juures jääb suus toimuma happerünnak, mis samuti hambaemailile nõrgendavalt mõjub ning suuõõs on vastuvõtlik erinevatele haigustele.

Mis siis oleks õige?

Pese hambaid kaks korda päevas iga kord kaks minutit. Pärast lõunasööki kasuta aga hambaniiti ning näri nätsu.

* Mida sa teed, kui sul on palavik?

Võtan palavikualandajaid: 44%

Jahutan end külma kompressiga: 6%

Lasen palavikul omasoodu kulgeda: 50%

Palavik ei ole niivõrd märk haige olemisest kui sellest, et keha üritab haigustekitajatega võidelda ja paraneda. Juba üks-kaks kraadi kõrgem kehatemperatuur annab immuunsüsteemi rakkudele jõudu ja aitab neil infektsioone tõrjuda.

Mida oleks õigem teha? Praegu soovitatakse palavikualandajaid ilmtingimata mitte tarbida, alles siis, kui kehatemperatuur on 39 või kõrgem või palavik kestab kauem kui kolm päeva, võiksid tablettidele mõelda.

• Mida teed, puhastamaks ja ravimaks haava?

Loputan veega ja seejärel seon haava sidemega: 29%

Lasen haaval hingata, kuniks see on kaetud koorikuga: 40%

Puhastan seda vesinikperoksiidiga: 31%.

Teadlased on leidnud, et kui lasta haavale koorik peale tekkida selle asemel, et hoida haava niiskena, võib see põhjustada põletikku ja hiljem ka soovimatut armistumist. Ning ka vesinikperoksiid on bakterite lämmatamisel ebaefektiivne.

Mida teha, et oleks õige?

Tuleb pesta käed ja puhastada haav puhta veega. Seejärel püüda seda hoida niiske, vajadusel siduda sidemega.

• Mida sa teed, kui selg valutab?

Võtan valuvaigistit ja palvetan, et see aitab valu vastu: 12%

Panen valutavale kohale külma ja hoian seda seal, kuniks valu lakkab: 14%

Püsin liikumises ja eiran valu: 74%

See, kui kuskilt valutab ning valu leevendamiseks võtta tablette, kõlab loogiliselt. Kuid uuringud näitavad, et paljud valuvaigistid seljavalu korral ei tööta. Parim viis seljavalu leevendada on aga liikuda, kuigi inimesed kipuvad valutavate kehaosade korral liikumist pelgama. Tõsi, suurtest koormustest peaks hoiduma, kuid lihtne jalutamine ning seejärel koormuse suurendamine järk-järgult järgmise paari nädala jooksul võiks aidata küll.

• Kuidas hoida kehas niiskustaset kogu päeva?

Joon igapäevaselt kaheksa klaasi vett: 54%

Joon, kui mul on janu: 20%

Joon mida iganes, et käia pissil: 26%

Vesi on inimese jaoks hea, kuid midagi pole teha: see on maailma kõige igavam jook. Seda kogeb igaüks, kes püüab juua kaheksa klaasi vett igal päeval.

Kuid – lõpeta see ometi.