Kui sa lamad halva enesetundega diivanil ja kraadid end iga poole tunni tagant, siis on see artikkel just sulle. See aitab sul loobuda kasvõi mõneks ajaks ravimitest ning parandada enesetunnet toiduga. Külmetusviiruste korral ei ole nimelt tabletid alati kõige õigem valik, kirjutab portaal Eat this, not that!, sest haigus tuleb lihtsalt läbi põdeda. Samas on võimalik kavalusi appi võttes oma enesetunnet parandada, näiteks süüa õigeid toite. Päris kindlasti peaksid tõbisena hoiduma magusatest ja rasvastest toitudest, samuti hoiduma alkoholist. Kuid allolevast kuraditosinast toidust võid abi leida.

1. Mesi aitab köha leevendada. Kui sööd kaks teelusikatäit mett, aitab see köha leevendada ning muudab köha ka lahtisemaks, kinnitab ajakirjas Pediatrics avaldatud uuring. Kuigi uurimus viidi läbi laste peal, ei ole põhjust arvata, et see ei aitaks ka täiskasvanuid. Kasu on ka mee lisamisest kuumale teele, see rahustab kurku ja aitab köha rahustada.

2. Banaanid leevendavad peavalu. Banaanid sisaldavad rohkesti kaaliumi ja magneesiumi, neil ainetel on võime peavalu leevendada. Seda ka migreeni korral. 3. Ananass veeldab lima. Kui sind kimbutab sinusiit või kinnine nohu, on ananass parim valik. Selles sisalduvad ained aitavad lima vedeldada ning seda väljutada ning seetõttu ära hoida põletike tekke. 4. Unetuse korral aitab jasmiiniriis. Riis aitab ka seedehäirete korral, kuid sisaldab ka trüptofaani, aminohapet, mis põhjustab unisust. Ning ajakirjas American Journal of Clinical Nutrition avaldatud uuring kinnitab, et jasmiiniriisis on selle aine sisaldus suurem kui teistel riisisortidel. 5. Kanasupp aitab viirustega võidelda. Kanasupi söömine iga kord, kui tunned nohu tulemas, on tark tegevus. Kanas leiduv aine karnosiin aitab võidelda külmetus- ja gripiviirustega ning teeb enesetunde ka üldiselt paremaks. 6. Ingver leevendab valusid. Ingveritee leevendab gripi ja külmetusega kaasnevaid lihasvalusid tänu ingveris sisalduvale põletikuvastasele ühendile gingerol. 7. Läätsed annavad energiat. Et läätsedes on kõrge valgu ja rauasisaldus, pakuvad need energiat ning aitavad ka immuunsust tõsta. 8. Tšillipipar vähendab nohu. Vürtsikas tšillipipar teeb nina lahti, aitab limal välja tulla ning paremini hingata. Sama töö teevad ära ka karri, mädarõigas ja wasabi. 9. Keefir rahustab seedehäireid. Keefiris sisalduvad probiootikumid, mis rahustavad soolestiku tööd. 10. Kõrvitsaseemned pärsivad viiruste levikut. Kõrvitsaseemnetes sisalduv tsink aitab pärssida viiruste levikut ning turgutab immuunsust. 11. Kookosevesi aitab mineraalainetaset taastada. Kõhugripi korral kaotab organism palju vajalikke mineraalaineid, näiteks naatriumi, magneesiumi ja kaaliumi. Kõiki neid aineid saab suurepäraselt kookoseveest. 12. Maguskartul aitab immuunsüsteemi töökorda seada. Haigestudes saab immuunsüsteem kannatada, maguskartulis sisalduvad ained aitavad selle jälle töökorda seada.