Kas sa teadsid, et just hommikuti duši all käimine aitab sul olla õnnelikum ning hoida oma vaimset tervist?

On nimelt kindlaks tehtud, et hommikuti duši all käimine mõjub vaimsele tervisele hästi, kirjutab Lifehack. Virginia Commonwealthi ülikooli meditsiinikoolis tehtud uurimus näitas, et külm dušš võib mõjutada aju keemilist struktuuri ja tekitada seal positiivseid muudatusi. Eriti tõhus on see, kui külma duši all käiakse hommikuti.

Ka annab see kehale energiat ja aitab väsimusega võidelda, samuti parandab vereringet, mistõttu jõuab ajju rohkem hapnikku ja see aitab sul ärksana püsida. Külma duši stimuleerivat mõju kehale võrreldakse tassi kohvi joomisega.

Ning nagu sellest oleks veel vähe, hommikul duši all käimine aitab ka kaalu langetada.