Kui soovid kaalust alla võtta, hoia näpud neist toiduainetest eemal - need tõmbavad su ainevahetusele pidurit ja teevad su hoopis paksemaks.

Valge jahu. Valgest jahust valmistatud tooted on sageli maitsvamad kui täisteratooted, kuid valgest jahust on eemaldatud kõik kasulikud ained. See teeb valgest jahust madala toiteväärtusega kraami. Kui hoolid ainevahetusest, eelista kiudainerikkaid täisteratooteid, soovitab Prevention..

Õunad. Õunad on reeglina tervislikud, kuid seda vaid juhul, kui sööd enda aias kasvanud õunu.Poes müüdavad on pestitsiididega töödeldud ning päris paljud neist soodustavad kaalutõusu.

Oomega-6-rasvhapped. Rasvhapete kasulikkusest on räägitud, kuid tasub teada, et oomega-6-rasvhappeid sisaldavad toidud (näiteks või, sealihatooted ja küpsised) tõstavad kehakaalu. Sestap eelista pigem oomega-3-rasvhappeid sisaldavaid toite - näiteks chia seemneid, pähkleid, lõhet, munakollast jne.