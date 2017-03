Kuigi vaevalt on laim see puuvili, mida paljalt suurtes kogustes süüa tahaksid, on see kasulik lisand sinu toitudes või maitsestaja sinu joogikannus. Sidruni väike roheline sugulane on täidetud C-vitamiini ja muu heaga. Veebileht LiveStrong.com annab mõned vihjed, miks peaksid oma söögikordadele lisama killukese laimi.

C-vitamiin

Ühes klaasitäies laimimahlas on lausa 72 milligrammi C-vitamiini, mis on vajalik kudede kasvamiseks ja meie hammaste ning luude tugevdamiseks.