Emakakaelavähki haigestumust ja suremust on võimalik vähendada vähieelsete seisundite avastamisega sõeluuringul. Sõeluuring on ennetav uuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naistele emakakaela- või rinnavähi varaseks avastamiseks.

Eestis püsib haigestumine ja suremus emakakaelavähki kõrgel tasemel ning selle tõve sagedus aina kasvab - igal aastal saab Eestis ligikaudu 180 naist emakakaelavähi diagnoosi ning selle haiguse tagajärjel sureb umbes 70 naist. Kuid tasub meeles pidada, et õigeaegselt avastatuna on see haigus kergesti diagnoositav ja ravitav.

Emakakaelavähki võivad haigestuda naised igas vanuses ja pärilikkus ei mängi siin rolli. Haiguse suurimaks tekkepõhjuseks peetakse inimese papilloomiviirust (HPV), mis levib peamiselt seksuaalsel teel ja mida diagnoositakse valutu PAP-testiga.

HPV tekitatud rakumuutused ja vähieelsed seisundid võivad areneda pika aja jooksul, isegi 10–25 aastat. See tähendab, et regulaarsel kontrollimisel ja õigel ajal avastatuna on need kergesti diagnoositavad ning ravitavad. Peaaegu kõik kaugele arenenud emakakaelavähi juhtumid oleksid ennetetavad.

Eriti oluline on korrapärane PAP-testi andmine seetõttu, et emakakaelavähi varajased sümptomid jäävad naisele endale tihti märkamatuks ning ta tunneb ennast täiesti tervena.

PAP testi tegemine on valutu ning tavapärase günekoloogilise läbivaatuse osa. Emakakaela rakkude muutused, mis näitavad vähi võimalikku teket või varajase vähi olemasolu, on günekoloogilise läbivaatuse käigus lihtsalt avastatavad.

Kuhu osalemiseks pöörduda?

Vähi Sõeluuringute Register saadab nimelise kutse naistele, kelle sünniaasta on kutsutavate sünniaastate nimekirjas ja kellele pole viimase kolme aasta jooksul PAP-testi tehtud. Et kutse saadetakse naiste rahvastikuregistris olevale aadressile, on vajalik kontrollida, kas see on õige. Seda saab teha riigiportaalis eesti.ee. Kui sealsed andmed on ebatäpsed, ei pruugi kutse adressaadini jõuda. Koos paberkutsega genereeritakse ka elektroonne kutse, mis saadetakse lisaks paberkutsele iga naise E-Tervise patsiendiportaali. Iga kutse saanu saab seda oma saatekirjade alt vaadata. Seejärel tuleb end vaid kõige sobivamasse tervishoiuasutusse vastuvõtule registreerida.

Registreeri end sõeluuringule juba täna

Sõeluuringul osalemiseks ei pea jääma kutset ootama.

Kui sinu sünniaasta on tänavuste kutsesaajate nimekirjas, tuleb lihtsalt helistada kõige sobivamasse tervishoiuasutusse.

Registreerumisel kontrollitakse eelkõige teie sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust.

Tasub meeles pidada, et kui registreerid end raviasutuse tasulisele vastuvõtule, tuleb tehtavate uuringute (sh PAP-testi) eest ise tasuda ning neid haigekassa tagasiulatuvalt ei hüvita.

Uuringule minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Emakakaelavähi sõeluuringule saab end telefonitsi registreerida järgmistesse raviasutustesse:

Ida-Tallinna Keskhaigla - tel 6661 900

Lääne- Tallinna Keskhaigla - tel 6261 314

Põhja-Eesti Regionaalhaigla - tel 6171 049

Fertilitas (Viimsi, Tallinn) - tel 6059 600, 6059 601

Medicum (Lasnamäe, Tallinn) - tel 6050 601

Dr Parve Naistearstid (Arvenos OÜ) Tallinnas - tel 6405506

Tartu Ülikooli Kliinikum - tel 7319 100

Jõgeva Haigla - tel 7766 220

Viljandi Haigla - tel 4352 076

Põlva Haigla - tel 7999 199, 7999 198, Räpinas 7999 243

Valga Haigla - tel 7665 100

Lõuna-Eesti Haigla - tel 7868 466 (polikliinik, kl 9-14); 7868 542 (haigla, kl 9-15), 7868 569

Pärnu Haigla - tel 4473 300, 4473 511

Rapla Maakonnahaigla - tel 4890 738, Märjamaal 4821 495

Kuressaare Haigla - tel 4520 129

Hiiumaa Haigla - tel 4632 085

Läänemaa Haigla - tel 4725 800

Narva Haigla - tel 3561 144

Ida- Viru Keskhaigla - tel 3395 109

Puru Polikliinik - tel 3378 796, 337 8807

Järvamaa Haigla - tel 3848 132

Rakvere Haigla - tel 3229 780

Pea meeles!

• PAP testi tegemine on valutu ning tavapärase günekoloogilise läbivaatuse osa

• Sõeluuringul osalemiseks ei ole vaja kutset oodata

• Uuringule minnes võta kaasa isikut tõendav dokument

• Hoidu sugulisel teel levivatest nakkustest