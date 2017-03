Kõik on kuulnud reeglit, et päevas tuleks juua kaheksa klaasi vett. Kui see tundub liig suur kogus, mida siis teha?

Neil, kelle menüüsse kuuluvad ka puu- ja köögiviljad, ei ole vaja nii suurel hulgal vett juua, kirjutab The Hearty Soul. Küll aga peaksid vett jooma need, kelle menüü koosneb peamiselt rasvadest, valkudest ja töödeldud süsivesikutest.

16 kõige suurema veesisaldusega puu- ja köögivilja on: