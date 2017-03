Sibul on eestlaste toidulauale kuulunud juba aastasadu - esimesed kirjalikud andmed sibula kohta Eesti aladelt pärinevad juba 13. sajandi lõpust. Praegu kuulub sibul enim kasutatud köögiviljade hulka ning on kokakunstis kõrgelt hinnatud. Kuid - tänu oma omadustele on sibul tõeline supertoit, sest mõjub terviselegi üsna mitmel viisil hästi.

Sibula mõju erinevatele vähkkasvajatele on uuritud väga palju ning on leitud, et sibulal võib olla vähivastane toime. Sibul sisaldab üsna suurel määral sulforafaani, millel on avastatud efektiivne mõju vähirakkude vastu. Samuti on teadlased kindlaks teinud, et sibulad sisaldavad sellist bioaktiivset komponenti nagu kvertsetiin – see flavonoid aitab ennetada vähki haigestumist.

Sibula söömine teeb naha ilusaks

Sibul sisaldab rohkelt vitamiine ja antioksüdante, tänu sellele on sibulast palju kasu naha tervisele. Sibul võib julgelt kuuluda igapäevamenüüsse, kui soovid ilusat ja säravat jumet! Sibul sisaldab võrreldes teiste köögiviljadega kordades rohkem kvertsetiini, mis mõjub nagu antioksüdant ja ennetab vananemisega kaasnevaid kortse.

Legendi kohaselt teadsid Vana-Egiptuse vaaraode naised juba toona sibula kasulikke mõjusid – nimelt tegid nad endale nooruse ja tervise säilitamiseks sibulakompresse ning jõid sibulamahla ja -teed.

Sibula söömine toob hea luude tervise ja tiheduse

Need, kes söövad sibulat, saavad tasuks tugevamad ja tihedamad luud: seda tänu sibula suurele väävlisisaldusele, mis aitab parandada sidekudede olukorda. Loomulikult aitavad kaasa ka sibulas leiduvad mitmed mineraalid. Igapäevasest sibula söömisest võib kasu olla menopausieas naistele, kes on luuhõrenemise riskigrupis.

Sibula söömine aitab kaasa paremale südame-veresoonkonna tervisele