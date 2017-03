Seks ja tervis käivad käsikäes - inimesed, kes seksivad, on saledamad ning nende süda on tugevam, ka vähendab regulaarne seks riski haigestuda rinna- ja eesnäärmevähki, vähendab võimalust depressiooniks ja hoiab meele rõõmsa. Kui sageli aga peaks seksima, et see kõik ka nii oleks?

Uuringud on kindlaks teinud, et keskmine täiskasvanu seksib 54 korda aastas, abielus seksitakse keskmiselt 51 korda aastas. See teeb siis umbes korra nädalas ja veidi peale, vahendab portaal Health.

See võib tunduda vähevõitu, kuid muretsemiseks pole põhjust - Kanada Yorki ülikooli teadlased kinnitavad, et kord nädalas seksimine ongi piisav sagedus, et olla terve ja õnnelik. Siiski nendivad nad, et rohkem seksivad inimesed on eluga rahulolevamad.

Seega - kui tunned, et seksi sinu elus napib, võta eesmärgiks kasvõi kord nädalas intiimsuhteid nautida. Siis oled tervem, õnnelikum ja enesega rahulolevam.