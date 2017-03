Nii mõnigi hinnatud ja imetletud esineja tunnistab, et tegelikult on temalgi enne avalikku ülesastumist alati hirmuvõbin sees. Aga ta on õppinud sellega nii osavalt toime tulema, et mõjub kuulajate ees vabana, tõdeb koolitaja Mari-Liis Järg.

Hirm avaliku esinemise ees kimbutab hoopis suuremat hulka inimesi, kui arvatagi oskaks. "Päris priiks sellest ei saa ja pole vajagi: esinemishirm näitab, et nii teema kui ka publik on olulised," tõdeb Mari-Liis Järg. Tunnistavad ju näitlejadki, et lavanärv on väga vajalik. Aga samas võib liiga tugev hirm hakata esitust pärssima.

Esinemishirmust saab jagu ainult kuulajate ees kõneldes. (PantherMedia / Scanpix)

Sageli inimesed ehk isegi ei teadvusta, et oma seisukohtade-ideede esitlemine koosolekul või eelarve põhjendamine on ju samuti avalik esinemine. Juhtidel on aeg-ajalt vaja muuta ebapopulaarsed otsused alluvatele n-ö söödavaks. Seega – tegu on universaalse oskusega, mida igaühel aeg-ajalt tarvis läheb.

Aga mida esinemise puhul eeskätt peljatakse? "Peamine on ikkagi hirm läbi kukkuda, kartus paista rumal," nendib koolitaja. Ootamatu sõnavõtu, näiteks intervjuu puhul pabistatakse, et äkki ei tule head mõtted kohe pähe.