Ikka juhtub: sööd midagi maitsvat, aga kogemata pudeneb see su sõrmede vahelt maha. Või libiseb võileiva pealt juustuviil, praetaldrikult läheb pool kotletti lendu... "Pole midagi, viis sekundit on aega üles võtta ja võib edasi süüa," mõtled. Selgub, et tõenäoliselt on sul õigus.

Professor Anthony Hilton, kes uurib baktereid Astoni ülikoolis, räägib ajalehele Metro, et on väga ebatõenäoline, et vaid kahjulikud bakterid hakkaksid vaid mõne sekundi jooksul toidu küljes levima. Eriti, kui toit kukkus maha tavalisele siseruumis asuvale põrandale.

Kõige lihtsam viis kindlaks teha, kas mahakukkunud toitu kõlbab enam suhu panna, oleks vaadata, kas toit on silmnähtavalt mustaks saanud. "Muidugi, toitu, mis on nähtavalt mustusega kaetud, ei tohiks süüa, aga seni kuni see pole ilmselgelt kahjustada saanud, siis on teaduslikult ebatõenäoline, et kahjulikud bakterid toidule külge on hakanud," kinnitab professor Hilton.

Mustus oleneb ka toidust endast ja pinnast, millele ta langeb. Kleepuv lutsukomm, mis kukub karvasele vaibale, võtab tõenäoliselt külge päris palju tolmu ja muud pudi, mida suhu ei tohiks pista. Õun, mis veereb paar sammu mööda siledat parketti, tõenäoliselt samasugust kahju ei kannata.