Kord olgu majas: enne koolitunni algust kaovad nutiseadmed kotti, korvi, kasti või taskusse.

Tavaline koolipäeva algus, maja on rahvast täis. Laste rõõmsate kilgete asemel valitseb koridoris aga hauavaikus. Kui kell heliseb esimesse tundi, liigub paigast mõni üksik laps. "Tund on alanud. Klassi!" kõlab õpetaja hüüd. Kolm korda. Nutiseadme lummuses mudilased ohkavad: "Juba jälle…"

EI TOHI!: Kui õpilane tunni ajal telefoni näppides aega veedab, võib õpetaja nutiseadme hoiule võtta. Pilt on illustratiivne. (PantherMedia / Scanpix)

Harjumaal elava ema sõnul on see igahommikune vaatepilt, mida ta last kooli saates näeb. Ta on mures. Seda enam, et süvenev nutisõltuvus puudutab ka tema poega, kes õpib teises klassis.

"Ta absoluutselt ei keskendu. Ma räägin nagu seinaga, et telefon ei ole elu. Kool on õppimise ja kaaslastega suhtlemise koht. Enda sõnul ta suhtlebki, aga kuidas? Eks ikka saadab sõnumi. Mis siis, et sõber on mõne meetri kaugusel, aga nad nagu ei oskagi omavahel muudmoodi rääkida," kurdab ema.